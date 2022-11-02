В Воронежской области ночью пьяный мужик ворвался в дом незнакомки и надругался над ней

52-летнему жителю Кантемировского района предстоит отвечать перед судом за насилие над незнакомой женщиной. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 52-летнего жителя Кантемировского района.

В ходе следствия выяснили, что ночью 16 августа пьяный мужчина пришел во двор 53-летней жительницы села в Кантемировском районе. С этой женщиной он не был знаком. Хозяйка, заметив постороннего во дворе, открыла дверь и потребовала от незваного гостя уйти.

Однако великовозрастный негодяй не просто не ушел, но и ворвался в дом и совершил с женщиной насильственные действия сексуального характера. И только потом удалился. Шокированная нападением женщина написала заявление в правоохранительные органы.

- Насильника арестовали. На предварительном следствии он полностью признал свою вину. Впрочем, и без того было много доказательств, подтверждающих, что именно этот мужчина ворвался в чужой дом и надругался над ее хозяйкой, - сообщил руководитель Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Сергей Гребенюк.