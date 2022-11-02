Спорный участок под Воронежем через суд вернули в муниципальную собственность

В собственность Рамонского района через суд вернули земельный участок площадью 30 кв.м. Апелляционную жалобу по этому вопросу рассмотрела коллегия Воронежского облсуда. Подробности рассказала газета «Новости Воронежа» в среду, 2 ноября.

Речь идет об участке в Айдаровском сельском поселении на трассе «Дон» около гостиницы «Яр». Ранее право на аренду земли выставили на торги. Однако прокуратура потребовала аннулировать результаты аукциона.

- Проверка выявила нарушения порядка проведения торгов. Они не позволяли оценить потенциальные риски и расходы, связанные со строительством на участке земли, - сообщило издание со ссылкой на прокуратуру.

По мнению ведомства, нарушение могли привести к ограничению или устранению конкуренции. Рамонский районный суд отказал в удовлетворении требований прокуратуры. Однако ведомство обжаловало это решение в вышестоящей инстанции. В итоге договор аренды расторгли, а соответствующую запись исключили из ЕГРН. Решение уже вступило в законную силу – участок вернулся в собственность муниципалитета.