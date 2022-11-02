Бдительная жительница Воронежа не попалась на уловки мошенников

В полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и пытались похитить её денежные средства.

Как пояснили в ГУ МВД, инцидент произошел 26 октября. Собеседник представился женщине сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее сбережения находятся под угрозой хищения злоумышленниками. Чтобы предотвратить доступ, ей предложили перевести средства на «безопасный счет». Женщина заподозрила неладное, прервала связь с мошенниками, и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Быть осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг.