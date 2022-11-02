Воронежские каратисты выиграли первенство мира в командном ката

Наши каратисты заняли две трети пьедестала в командном ката. Фото: cspsk-vrn.ru

В Орле стартовали чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ. В соревнованиях участвуют более 1600 спортсменов из десяти стран: России, Турции, Греции, Ирана, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Беларуси и Южной Осетии.

Первый день соревнований принес воронежцам сразу две медали в командном ката. Это формальные поединки, в которых главное – чистота показа приемов.

- Первая команда Воронежской области завоевала золотую награду (тренер Марина Владимировна Каракчиева), а вторая взяла бронзу турнира (тренер Дмитрий Вячеславович Хрепко). Второе место заняли московские спортсмены. Соревнования продлятся до 5 ноября, - сообщили в региональном Центре подготовки сборных команд.