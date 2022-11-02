Билеты на матч воронежского «Факела» с «Краснодаром» начнут продавать вечером 3 ноября

Попытаться купить билеты можно только строго в 19 часов. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В четверг, 3 ноября, в 19 часов начнется продажа билетов на матч 16-го тура Премьер-лиги «Факел» – «Краснодар». Болельщики нашего клуба могут купить билеты на сектор 1 Восточной трибуны. На Северную трибуну приедут болельщики «Краснодара». Южный клуб в отличие, скажем, от того же «Спартака» воспользовался правом на выделение гостевой квоты для своих активных поклонников.

Билеты будут продаваться только на kassir.ru в режиме «не более двух билетов в одни руки». Чтобы их купить, нужно сперва зарегистрироваться на сайте. Как показывает практика, шанс приобрести билеты есть только у тех, кто пытается это сделать ровно в 19 часов. Хотя это тоже не гарантия успеха.

Матч начнется в субботу, 5 ноября, в 16:30. Центральный стадион профсоюзов откроется для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка – в 14:00. Чтобы не стоять в очереди на входе, лучше прийти пораньше.

С баннерами в поддержку «Краснодара» можно находиться только на гостевом секторе, на Северной трибуне.

Справки по телефону: (473) 272-71-47.