Экс-руководитель департамента культуры Воронежской области получила условный срок за мошенничество

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Центральный райсуд рассмотрел уголовное дело, фигурантами которого стали бывшая руководитель департамента культуры Воронежской области 46-летняя Эмилия Сухачевой и директор детской школы искусств № 11 имени М. И. Носырева 42-летний Алексей Дорохин. Их признали виновными в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Это рассказали в облпрокуратуре 2 ноября.

Как установлено судом, Сухачева и Дорохин похитили бюджетные денежные средства в размере 870 тысяч рублей, когда готовили благотворительный бал «Рождественские встречи». Мероприятие проходило 13 января 2019 года.

Сухачеву приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года. Дорохина – к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.