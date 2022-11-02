В Воронеже продают «Бургерную» за 3,8 млн рублей

В центре Воронежа продают «Бургерную» за 3,8 млн рублей. Заведение распложено в историческом здании на проспекте Революции,43. Информация о продаже появилась на сайте бесплатных объявлений. Об этом сообщила медиагруппа De Facto в среду, 2 ноября.

Здание построили в 1910 году. Раньше там находилась гостиница «Бристоль». «Бургерная» занимает площадь 150 кв.м. Как говорится в сообщении, в прошлом году там сделали ремонт, в том числе заменили вентиляцию. Срок действия договора аренды – 10 лет.

Напомним, ранее в Воронеже выставили на продажу ресторан Praslin за 17 млн, а также «Японский квартал» за 10 млн.