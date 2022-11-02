За пьяное вождение суд лишил воронежца автомобиля

Мужчина попался пьяным за рулем трижды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Грибановском районе любитель сесть за руль пьяным лишился автомобиля. По решению суда «ВАЗ-21043» конфисковали. Об этом рассказали в региональной прокуратуре в среду, 2 ноября.

В августе 2022 года 48-летний мужчина уже в третий раз попался на пьяном вождении. В состоянии алкогольного опьянения он ездил по Терновскому району. При этом ранее мужчина уже был судим за аналогичное нарушение.

В прокуратуре напомнили, что в июле 2022 года в уголовный кодекс внесли изменения. По ним по решению суда автомобили нарушителей могут конфисковать. Во время судебных прений прокурор обратил на это внимание.

В итоге было решено передать «ВАЗ» в собственность государства. Кроме того, водителя приговорили к 1,5 годам исправительных работ.