В праздники парковки в центре Воронежа станут бесплатными

Парковки будут бесплатными с 4 по 6 ноября включительно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В течение трех дней воронежским автомобилистам не придется платить за парковку в центре города. С 4 по 6 ноября включительно будет действовать режим выходных и нерабочих праздничных дней. Об этом сообщил концессионер ООО «Городские парковки».

Уже с понедельника, 7 ноября, парковки снова станут платными. Деньги необходимо вносить с 8.00 до 19.00. Концессионер также обратил внимание, что оплата штрафов с парковочного счета в мобильном приложении «Госпарковки» и в личном кабинете не доступна. Воспользоваться можно порталом «Госулсуги» или зайти в отделение банка и почты (оплата по реквизитам).