«РВК-Воронеж» устраняет коммунальную аварию на левом берегу Воронежа

Фото пресс-службы водоканала

Коммунальщики завершают работы по замене еще 7,5 метров поврежденного водовода диаметром 500 мм в районе дома №2 Г по улице Новосибирская. Об этом рассказали в «РВК-Воронеж» 2 ноября.

Восстановительные мероприятия начали в 23:00 1 ноября. Одновременно бригады водоканала асфальтируют проезжую часть и благоустраивают территорию, где ранее уже заменили 13,5 метров трубопровода.

Проведение земляных работ осложняли припаркованные автомобили, а также 4-метровая глубина залегания трубы. Кроме того, в котлован поступали дождевые и грунтовые воды, несмотря на то, что непрерывно работало откачивающее оборудование.

- Определенные проблемы возникли из-за строения водовода – он находится в защитном кожухе и требуется больше времени для доступа к нему. Также на продолжительность ликвидации нештатной ситуации повлияла интенсивность движения на проезжей части и 30-сантиметровая толщина асфальта, который мы снимали максимально аккуратно, чтобы не повредить проложенные рядом два коллектора большого диаметра, - рассказал и. о. руководителя группы участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Владимир Горяинов.

Подвоз технической воды организован 2 ноября с 10:00 по адресам: ул. Новосибирская, 16 и ул. Костромская, 4-6.