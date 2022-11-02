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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 10:16

За обман воронежской пенсионерки 22-летний мошенник может сесть в тюрьму на 5 лет

Молодой человек выманил у женщины 60 тыс. рублей
Мария Щербакова
Жертвы мошенников спасали родственников - виновников ДТП

Жертвы мошенников спасали родственников - виновников ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего телефонного мошенника. За обман пенсионеров мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области в среду, 2 ноября.

В августе 2022 года группа мошенников при помощи IP-телефонии с подменными абонентскими номерами обзванивала случайных людей. Преступники сообщали жертвам, что их родственники стали виновниками ДТП. Мошенники требовали деньги за то, чтобы урегулировать вопрос. Так молодой человек обманул 96-летнюю пенсионерку из Воронежа. Испугавшись за дочь, которая якобы попала в ДТП, женщина отдала мошенникам 60 тыс. рублей.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело в отношении других участников преступной группы выделили в отдельное производство. Оно сейчас расследуется.