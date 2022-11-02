Под Воронежем построят алюминиевый завод за 220 млн

В индустриальном парке «Масловский» планируют построить производство литых изделий из чугуна и алюминия за 220 млн. Компания «ЗД комплекс» презентовала проект губернатору Александру Гусеву в среду, 2 ноября. Об этом сообщили в правительстве области.

На заводе будут делать парковые скамейки, урны, фонарные столбы, машиностроительные литые заготовки, а также выпускать модельную и технологическую оснастку для литейных производств. Мощность предприятия – 3 млн тонн в год.

На производстве создадут 70 новых рабочих мест. Срок реализации проекта – до 2026 года. По предварительным подсчетам, налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 350 млн рублей.