За день в Воронеже автомобилисты, сдавая назад, сбили трех пешеходов

Фото регионального главка Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже за сутки произошло сразу три аварии с участием пешеходов. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 2 ноября.

Днем ранее примерно в 14.20 у дома № 13 по улице Домостроителей 51-летний местный житель, управляя грузовым фургоном ГАЗ-2747–0000010, сдавая назад, допустил наезд на стоящую 76-летнюю местную жительницу.

Аналогичные происшествия произошли вечером еще в двух района города. Примерно в 17.15 у дома № 7 по улице Фридриха Энгельса 42-летний местный житель на «Киа Спортейдж» при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на стоящего пешехода. В результате ДТП 42-летняя местная жительница получила телесные повреждения.

Далее около 18.00 часов у дома № 11 «А» по улице Писателя Маршака 43-летний водитель на «Фольксваген Транспортер» при движении задним ходом сбил 34-летнюю местную жительницу.

Все женщины госпитализированы в медицинское учреждение. Полиция проводит проверки, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.