В Воронеже появилось новое детское патриотическое подразделение

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Во вторник на мемориальном комплексе Чижовский плацдарм ребят из детского сада №103 торжественно посвятили в «Юные Патриоты».

Началось мероприятие с познавательной экскурсии, которую для малышей, их родителей и юнармейцев из 13-й школы провел администратор мемориального комплекса Александр Кандауров.

После исполнения гимна России и минуты молчания в память о погибших защитниках Отечества, дети произнесли клятву юного патриота и возложили цветы к братской могиле №1.

Созданию нового патриотического подразделения предшествовала совместная воспитательная работа педагогических коллективов детского сада и школы № 13.

В свое время юнармейцы отряда #13Подвиг посещали 103-й детский сад, говорили об истории детско-юношеского движения и Российской Армии, а руководитель дошкольного учреждения Светлана Савина стала инициатором создания детсадовского отряда.

В мероприятии принял участие глава Ленинского района Сергей Ситников - в прошлом офицер - пограничник:

- Сегодняшнее событие, проходящее в преддверии большого государственного праздника – Дня народного единства, наглядно показывает важность общности интересов, несмотря на все наше многообразие. Ведь бескрайние просторы нашей Родины населяют свыше ста народностей. Исторические факты свидетельствуют, что когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед, а когда были разобщены, то сталкивались с трагедиями, ложными ценностями, с распадом и бедами. Поэтому так важно осознавать себя единым народом и всегда стремиться к созиданию, - сказал Сергей Ситников.