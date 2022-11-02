ФСБ: Воронежский вербовщик получил 8 лет заключения

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2-й Западный окружной военный суд приговорил 27-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии Ахмеда Хайдарова к 8 годам заключения. Мужчина вербовал граждан и его признали виновным в преступлении по ч. 1.1 ст. 205.1 УК «Содействие террористической деятельности». Об этом рассказали в управлении ФСБ по региону 2 ноября.

Сотрудники ведомства пресекли его деятельность в апреле 2022 года. Было установлено, что Хайдаров временно проживал в Воронеже. При этом активно пропагандировал деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (далее – МТО «ХТаШ»). У него имелись демонстрационные материалы, с помощью которых на своем мобильном телефоне осужденный вел идеологическую «обработку» воронежцев, исповедующих ислам, в том числе иностранных студентов, которые приехали на учебу в вузах. Мужчина склонял их к участию в составе МТО «ХТаШ» в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики.

- На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом ведомства в отношении Хайдарова А. Р. ранее было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с содержанием в тюрьме в течение 2 лет, а остальной части – 6 лет в исправительной колонии строгого режима, - пояснила официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.

Приговор вступил в законную силу.