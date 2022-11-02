В Воронежской области водитель отсудил у управляющей компании 300 тысяч рублей за упавший на машину шифер

Владелец поврежденной упавшим с крыши шифером машины близок к тому, чтобы "наказать" коммунальщиков на 300 тысяч рублей. Фото: из архива «КП»

В Россошанском районном суде вынесли приговор по иску жителя райцентра к управляющей компании ООО ЖКХ «Локомотив». Мужчина пытается компенсировать материальный ущерб, причиненный его машине. В один из апрельских дней 2022 года в Россоши сильный ветер сорвал с крыши жилого здания на улице Линейной шифер, и несколько его листов упали на автомобиль. Его хозяин владеет 1/3 квартиры в этом доме. И, естественно, считает, что сотрудники УК недостаточно хорошо следили за состоянием крыши.

Юристы управляющей компании придерживаются другого мнения. Они пытались доказать, что сотрудники УК заботились о крыше, как того требует закон. А шифер якобы сорвало из-за того, что ветер был ураганным. А, значит, случился форс-мажор, и коммунальщики не обязаны ничего платить владельцу поврежденной машины.

В суде приняли сторону хозяина автомобиля. И постановили, что, согласно экспертному заключению, УК должна выплатить 300 тысяч рублей. Впрочем, приговор можно обжаловать в Воронежском областном суде. Что коммунальщики наверняка и сделают.