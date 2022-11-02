Суд под Воронежем не признал незаконной мобилизацию сельчанина без медкомиссии

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Хохольский райсуд Воронежской области рассмотрел административное дело по иску местного жителя о признании незаконным решения призывной комиссии и военного комиссариата по мобилизации о призыве на военную службу. Об этом сообщили в суде 31 октября.

Сельчанин просил отменить решение о мобилизации и обязанность направить его на медосвидетельствование для определения категории годности к военной службе.

Защитник истца в судебном заседании просила удовлетворить иск в полном объеме. И пояснила, что мужчина мобилизован без проведения медкомиссии, что не соответствует закону.

Суд в удовлетворении иска отказал. И пояснил, что проведение военно-врачебной комиссии носит исключительно заявительный характер. Однако истец ни в мобилизационной комиссии, ни в учебном центре о проведении об этом не заявлял. Судья пояснил, что сельчанин имеет право на это, находясь в военной части.

Кстати, вчера на федеральном уровне было объявлено о завершении частичной мобилизации, в том числе и в Воронежской области. С 1 ноября в регине стартует призыв.