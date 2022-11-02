Воронежский музей-заповедник «Дивногорье» переходит на зимний режим работы

Фото с сайта заповедника

На зимний режим работы перейдет воронежский музей-заповедник «Дивногорье». График экскурсий поменяется с 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Касса музея «зимой» будет работать в здании гостиницы на ул. Подгорной, 48. Экскурсии будут проходить три раза в день, а со среды по воскресенье в 11, 13 и 15 часов.

Кафе, которое работало в летний период, закроется вообще до следующего сезона. Посетителей заповедника предупредили, что необходимо одеваться потеплее, так как большинство объектов находится на свежем воздухе.