В Воронеже и области сгорели за ночь две пристройки к домам

Фото ГУ МЧС

В Советском районе Воронежа на улице Ключевая пожар произошел 1 ноября в 22:40. На тушение выехали 12 спасателей и 3 единицы техники.

Как рассказали в МЧС, в результате в строящемся доме 20х10м в пристройке повреждена деревянная обрешетка кровли на площади 80 кв. м. А также выгорел гараж. По оперативной информации пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 23:08.

А в Новой Усмани пожар вспыхнул чуть раньше, в 19:09 на улице Максима Горького. В результате в пристройке к двухэтажному жилому дому повреждена огнем кровля с обрушением по всей площади. В жилом доме 15х6м в пристройке 6х3м повреждены огнем 2 пластиковых стеклопакета на общей площади 4 кв. м. По оперативной информации, пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 19:29 силами 12 человек и 4 единиц техники.