Воронежским малышам показали бумажный спектакль

Круглый год Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Здесь все из бумаги. Облака, снег, цветы, бабочки. И даже небо – круглый купол из мятого ватмана. Так комкают листы маленькие детки, которые только познают мир. И спектакль «Круглый год», который показал на Маршакфесте Санкт-Петербургский театр «Кот Вильям», как раз для таких малышков. Две актрисы «лепят» из бумаги снеговиков, «распускают» подснежниками весну, «порхают» летними мотыльками и осыпают осенние листья. Атмосферный бэби-спектакль о круговороте времен года, может, еще не понятен крохотным зрителям, но позволяет развивать фантазию и, собственно, потрогать реквизит, что для зрителей «взрослого» театра непозволительная роскошь.

- У нас умиротворяющий спектакль. Здесь все белое, белый проще всего раскрасить в воображении в любой цвет. Но в постановке не цвет главный, а форма. Режиссер Александр Хромов играл со своим ребенком и в процессе игры придумал форму этого спектакля, а в целом, он занимается бэби-театром уже восемь лет, - рассказали актрисы. – Играть для детей – большая ответственность. Ведь взрослые, приходя в театр, принимают определенную долю условности, а для детей в театре все – правда. Здесь нельзя льгать.

Круглый год Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Круглый год Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Подготовка к гастролям длилась 12 часов: монтаж шатра, обклейка его мятой бумагой, заготовка мелкого реквизита: к каждому спектаклю актрисы складывают в технике оригами цветы, вырезают снежинки и бабочек и тем самым медитируют, готовясь к представлению. Атмосферу создает и живая музыка. И белоснежный купол создает для юных зрителей кокон безопасности – как у мамы в животике.