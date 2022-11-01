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НовостиОбщество1 ноября 2022 17:47

Воронежцы могут пожаловаться на действия полицейских на приеме в Общественном совете

На этот раз с людьми будет общаться адвокат Роман Ковальчук
Юрий КОЗЛОВ
Прием Роман Ковальчук будет проводить в главном здании регионального ГУ МВД.

Прием Роман Ковальчук будет проводить в главном здании регионального ГУ МВД.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В приемной Общественного совета при региональном ГУ МВД (улица Володарского, 62) 2 ноября состоится прием граждан. С 11 до 13 часов людей будет выслушивать адвокат Роман Ковальчук.

В ходе приема граждане могут обратиться к Роману Сергеевичу с вопросами, связанными с деятельностью органов внутренних дел региона. В частности, можно внести свои предложения по совершенствованию работы полиции. Также посетители приемной могут обжаловать неправомерные действия полицейских. Обращения общественников обещают взять под особый контроль.

График работы приемной Общественного совета при региональном ГУ МВД на текущий месяц можно найти, перейдя по ссылке