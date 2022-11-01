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НовостиОбщество1 ноября 2022 17:37

В Воронеже синоптики дали прогноз погоды на ноябрь

Будет чуть теплее, чем обычно
Олег КУЗНЕЦОВ
Ноябрь будет чуть более теплым и чуть менее дождливым, чем обычно.

Ноябрь будет чуть более теплым и чуть менее дождливым, чем обычно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские синоптики поделились прогнозом погоды на ноябрь. Среднесуточная температура обещает быть более теплым, чем обычные показатели температуры в последний месяц осени.

В Воронеже обещают +0,9 градуса при норме +0,4 градуса. В Воронежской области, которая, как известно, достаточно обширна, ожидают от +0,5 до +1,8 градуса. Норма ноября в нашем регионе колеблется от 0 до +1,3 градуса.

Что касается дождей, то в Воронеже может выпасть 39 мм при многолетних значениях в 43 мм, а в районах области - от 32 до 39 мм при обычных 36-43 мм.

Напомним, последний день октября в 2022 году запомнился воронежцам первым снегом. Он падал довольно интенсивно, но, конечно, долетая до земли, таял.