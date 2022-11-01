В Воронеже мужчина выжил после падения с шестого этажа

Когда мужчину забирала "скорая", он был еще жив. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 1 ноября, ЧП случилось на улице Миронова Северного микрорайона Воронежа. Мужчина, стоявший в окне шестого этажа, не удержался и сорвался вниз.

Ранее неравнодушные прохожие, обеспокоенные поведением этого человека, позвонили в МЧС. Спасатели, приехавшие к дому, расстелили батут, чтобы смягчить возможное падение. Однако в итоге сорвавшийся мужчина приземлился на козырек подъезда. Такое падение, конечно, не могло обойтись без травм и, видимо, тяжелых. Но когда мужчину забирала «скорая», он был еще жив.