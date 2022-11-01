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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 17:24

В Воронеже мужчина выжил после падения с шестого этажа

Спасатели пытались поймать его на батут. Не получилось, он упал на козырек подъезда
Олег КУЗНЕЦОВ
Когда мужчину забирала "скорая", он был еще жив.

Когда мужчину забирала "скорая", он был еще жив.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 1 ноября, ЧП случилось на улице Миронова Северного микрорайона Воронежа. Мужчина, стоявший в окне шестого этажа, не удержался и сорвался вниз.

Ранее неравнодушные прохожие, обеспокоенные поведением этого человека, позвонили в МЧС. Спасатели, приехавшие к дому, расстелили батут, чтобы смягчить возможное падение. Однако в итоге сорвавшийся мужчина приземлился на козырек подъезда. Такое падение, конечно, не могло обойтись без травм и, видимо, тяжелых. Но когда мужчину забирала «скорая», он был еще жив.