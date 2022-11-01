Воронежский скалолаз завоевал золото на всероссийских соревнованиях

Сергей Лужецкий добрался до вершин трех из четырех сложнейших дистанций. Фото: cspsk-vrn.ru

В Тюмени завершились открытые всероссийские соревнования по скалолазанию. Последним видом программы был боулдеринг. В этом виде программы спортсмены покоряют короткие, но очень сложные трассы. Золотую медаль здесь завоевал воронежский спортсмен Сергей Лужецкий — серебряный призер первой Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. Об этом достижении сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Квалификацию Лужецкий прошел с седьмым результатом, а вот в полуфинале стал лучшим. Продолжил победное шествие Сергей и в финальной части. Ему не покорилась лишь одна из четырех трасс, а на всех остальных он уверенно добрался до вершины. Сергей стал единственным спортсменом, который покорил первую, а вот на второй не смог взять даже зону — промежуточный финиш. Зато дальше Лужецкий с лихвой реабилитировался — пролез обе трассы и с результатом три ТОПа и три зоны занял в итоге первое место. Серебряный призер Вадим Тимонов из Санкт-Петербурга смог покорить только две трассы и взять четыре зоны.

Эта победа позволила Сергею Лужецкому войти в число претендентов на победу в Большом Кубке Федерации скалолазания России, посвященному 75-летию вида спорта. Его заключительный этап пройдет в ноябре в Москве.

Напомним, ранее на том же турнире воронежский спортсмен Арсений Богомолов завоевал серебро в лазании на скорость.