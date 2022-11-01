Аферистка, чтобы вернуть мужа своей жертве из Воронежской области, «сняла с нее порчу» за 580 тысяч рублей

Аферистку поймали в Чувашии. Фото: из архива «КП»

В Борисоглебский районный суд передали уголовное дело 43-летней жительницы Оренбургской области. Ее обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

В 2018 году эта женщина разместила в интернете объявление о решении различных проблем с помощью магии. Естественно, эти, мягко говоря, сомнительные услуги были платными. Себя она подавала как мощного экстрасенса.

Вскоре на объявление «клюнула» доверчивая жительница Борисоглебска. Она попросила «экстрасенса» вернуть ей мужа. Аферистка согласилась снять порчу и раскрыть чакры замороченной женщине за 580 тысяч рублей. Муж, конечно, не вернулся. Жертва мошенницы написала заявление в полицию.

Стражи порядка вскоре установили личность преступницы. Однако ей удалось скрыться. В июне 2019 года ее объявили в федеральный розыск, а в июле 2022-го задержали в Чувашии. В ходе следствия аферистка признала свою вину и компенсировала причиненный ущерб. Тем не менее ей придется отвечать по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Мнимому экстрасенсу грозит до шести лет лишения свободы.