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НовостиСпорт1 ноября 2022 16:26

Воронежская спортсменка взяла серебро Открытого Кубка Беларуси по тхеквондо

В решающем поединке Виктория Железнова уступила девушке из Дагестана лишь по дополнительным показателям
Юрий КОЗЛОВ
Воронежские спортсмены очень достойно выступили на Открытом Кубке Беларуси.

Воронежские спортсмены очень достойно выступили на Открытом Кубке Беларуси.

Фото: cspsk-vrn.ru

В Минске с середины октября проходили совместные тренировочки сборных России и Белоруссии по тхеквондо (ВТФ). Они завершились крупным турниром — Открытым Кубком Беларуси. В составе сборной России очень здорово выступили воронежские спортсмены — Артём Степаненко и Виктория Железнова.

- Виктория выступала в весовой категории до 67 кг. Действовала круговая система, то есть каждая спортсменка должна была встретиться по очереди с каждой. В первом бою Железновой противостояла действующая чемпионка России Юлия Зайцева из Татарстана, которой Виктория уступила месяц назад на российских соревнованиях. В Белоруссии тоже у Вики не получилось выиграть — она проиграла 0:2 по раундам. Затем с таким же счётом Железнова она победила хозяйку соревнований, а в заключительном поединке встретилась с Нинаханум Магомедовой из Дагестана. Встреча проходила в равной и упорной борьбе. В первом раунде счёт был равным 3:3, но по дополнительным показателям балл отдали Магомедовой. Второй раунд уверенно выиграла Железнова. Судьба встречи решалась в заключительном третьем раунде. Он завершился со счетом 5:5, но вновь по дополнительным показателям балл отдали сопернице. В результате Магомедова победила не только в бою, но и во всем турнире. А Виктория стала второй, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

В шаге от пьедестала остановился Артем Степаненко. Он провел в Белоруссии четыре боя. В первом Артем встретился с будущим чемпионом турнира Вячеславом Бовкуном. Поединок завершился со счётом 12:12, но победу отдали сопернику. Во втором Степаненко досрочно 12:0 выиграл у белорусского спортсмена Богдана Налецкого, а в третьем тоже был явно сильнее тхэквондиста из Северной Осетии Аскера Бурнацева — 15:3. В четвертом поединке для нашего спортсмена решалась судьба бронзовой медали. В соперники Степаненко достался чемпион России Максим Осин, который почти на голову выше Артема. Воронежец уступил ему в самой концовке всего один балл — 11:12.