Воронежская спортсменка взяла серебро Открытого Кубка Беларуси по тхеквондо

Воронежские спортсмены очень достойно выступили на Открытом Кубке Беларуси. Фото: cspsk-vrn.ru

В Минске с середины октября проходили совместные тренировочки сборных России и Белоруссии по тхеквондо (ВТФ). Они завершились крупным турниром — Открытым Кубком Беларуси. В составе сборной России очень здорово выступили воронежские спортсмены — Артём Степаненко и Виктория Железнова.

- Виктория выступала в весовой категории до 67 кг. Действовала круговая система, то есть каждая спортсменка должна была встретиться по очереди с каждой. В первом бою Железновой противостояла действующая чемпионка России Юлия Зайцева из Татарстана, которой Виктория уступила месяц назад на российских соревнованиях. В Белоруссии тоже у Вики не получилось выиграть — она проиграла 0:2 по раундам. Затем с таким же счётом Железнова она победила хозяйку соревнований, а в заключительном поединке встретилась с Нинаханум Магомедовой из Дагестана. Встреча проходила в равной и упорной борьбе. В первом раунде счёт был равным 3:3, но по дополнительным показателям балл отдали Магомедовой. Второй раунд уверенно выиграла Железнова. Судьба встречи решалась в заключительном третьем раунде. Он завершился со счетом 5:5, но вновь по дополнительным показателям балл отдали сопернице. В результате Магомедова победила не только в бою, но и во всем турнире. А Виктория стала второй, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

В шаге от пьедестала остановился Артем Степаненко. Он провел в Белоруссии четыре боя. В первом Артем встретился с будущим чемпионом турнира Вячеславом Бовкуном. Поединок завершился со счётом 12:12, но победу отдали сопернику. Во втором Степаненко досрочно 12:0 выиграл у белорусского спортсмена Богдана Налецкого, а в третьем тоже был явно сильнее тхэквондиста из Северной Осетии Аскера Бурнацева — 15:3. В четвертом поединке для нашего спортсмена решалась судьба бронзовой медали. В соперники Степаненко достался чемпион России Максим Осин, который почти на голову выше Артема. Воронежец уступил ему в самой концовке всего один балл — 11:12.