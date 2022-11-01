До 2027 года в Воронежской области модернизируют все Центры занятости

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Минтруда до 2027 года планирует модернизировать все Центры занятости в стране. Подразумевается, что в регионах к выполнению задачи будут подходить комплексно. Чтобы получить федеральное софинансирование, субъекты должны будут параллельно привести в порядок все отделения на своей территории. На 2023 год определили список из 17 участников проектов. Воронежская область в их число не попала, однако местные власти рассчитывают получить предложение от Минтруда в числе «второй очереди». Об этом рассказал замглавы департамента труда и занятости населения Александр Колбешкин на пресс-конференции во вторник, 1 ноября.

По его словам, окончательное решение, когда Воронежская область войдет в проект, будет принимать губернатор Александр Гусев. Дело в том, что значимую часть мероприятий предстоит провести за счет регионального бюджета. По предварительным подсчетам, потребуется около 50 млн рублей.

Проект предполагает централизацию службы занятости. Создадут Областной центр, который будет курировать отделения во всех муниципальных районах. Он возьмет на себя все организационные функции, госзакупки, бухгалтерскую работу. Отделения же сосредоточатся на работе с населением. При этом во всех центрах будет единый фирменный стиль.

Александр Колбешкин напомнил, что часть работы по модернизации регион уже выполняет самостоятельно. В частности, полностью привели в порядок Левобережный кадровый центр. До конца года завершается работы в Правобережном. На одной площадке объединили отделения Центрального, Ленинского, Коминтерновского и Советского районов. Центр уже работает, осталось только оснастить его недостающим оборудованием. Кроме того, аналогичные работы Нововоронеже. Этот Центр объединили с Каширским.