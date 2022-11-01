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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 15:45

Главного инженера филиала «Воронежэнерго» обвиняют в лесном пожаре, принесшем ущерб на 3,3 миллиона рублей

Следователи полагают, что специалист не увидел на месте работ ветхое дерево, которое в итоге упало и вызвало короткое замыкание
Юрий КОЗЛОВ
Лесные пожары чаще всего возникают из-за людской невнимательности и безответственности.

Лесные пожары чаще всего возникают из-за людской невнимательности и безответственности.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Лискинской межрайонной прокуратуре подали иск в суд о взыскании с 46-летнего главного инженера электрических сетей Лискинского района филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» материального ущерба на 3,3 миллиона рублей.

По версии следствия, специалист, работавший бригадиром, не осмотрел внимательно место работ около села Нижний Икорец Лискинского района. А потому не увидел аварийное дерево. А оно 30 сентября 2020 года свалилось на провода и устроило короткое замыкание. В результате начался лесной пожар, который уничтожил 21 тысячу кубометров древесины. В итоге региональному управлению лесного хозяйства был причинен ущерб на сумму более 3,3 миллиона рублей.

Главного инженера также обвиняют по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». И уголовное дело, и иск о взыскании материального ущерба должны рассмотреть в ближайшее время.