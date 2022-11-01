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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 15:01

В райцентре Воронежской области за смерть монтажника, убитого ковшом экскаватора, оштрафуют его предприятие

Водителю, который совершил роковую манипуляцию, также придется отвечать за свою неосторожность, которая привела к трагедии
Юрий КОЗЛОВ
Обращаться с такой махиной нужно крайне осторожно.

Обращаться с такой махиной нужно крайне осторожно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники региональной государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, который привел к смерти 49-летнего мужчины.

10 сентября в Боброве у дома № 1 на улице Лубомира Стокласека во время засыпки котлована на площадке канализационной системы случилась трагедия. Водитель экскаватора, машинист ООО «ТКС», пытался зацепить песок ковшом. Однако не убедился в безопасности этого маневра. И ударил ковшом 49-летнего монтажника ООО «Агростройподряд». Мужчина получил смертельные травмы.

По правилам техники безопасности работник должен был находиться не ближе пяти метров от места, где работал экскаватор. Однако никто за этим не проследил. В итоге теперь организации, которые работали на этой площадке, оштрафуют.

Материалы расследования передали в правоохранительные органы. Там, видимо, будут определять степень вины машиниста экскаватора в смертельном ЧП.