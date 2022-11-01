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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 14:05

Вылетевшие из автоприцепа бетонные плиты разбили три автомобиля на трассе в Воронежской области

Водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в ограждение
Мария Щербакова
В обстоятельствах аварии разбирается полиция

В обстоятельствах аварии разбирается полиция

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Каширском районе на трассе М-4 «Дон» столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, спровоцировал аварию водитель грузового «Рено» с полуприцепом, 31-летний житель Ленинградской области. ДТП произошло в 17.20 понедельника, 31 октября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина на справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Из прицепа вылетел груз, которые повредил три автомобиля: грузовик «Вольво», легковушки «Фольксваген Поло» и «Лада-Ларгус».

Как отметили в ведомстве, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Сейчас в обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются полицейские.