В Воронеже желание мужчины сходить с девушкой в кино обернулось для его отца потерей 59 тысяч рублей

Знакомиться с девушками в интернете надо осторожно. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

70-летний житель Советского района стал жертвой необычного мошенничества. 30 октября его 34-летний сын попросил пенсионера купить ему билеты в кино. Мужчина планировал сходить туда с девушкой. Он познакомился с ней в интернете, договорился о встрече. А новая знакомая кинула ссылку для оплаты билетов. В ней было поле для ввода данных банковской карты.

Отец позволил сыну оплатить своей картой поход в кино, но платеж никак не проходил. Попытка оплаты была несколько раз, пока со счета пенсионера не исчезли 59 140 рублей. Незнакомка, конечно, больше не выходила на связь. 31 октября пожилой мужчина, написал заявление о краже в местный отдел полиции.

- Всего 31 октября в Воронежской области было 11 мошенничеств и 3 кражи с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверившимся мошенникам людям, составил более 1 263 000 рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела, преступников ищут.