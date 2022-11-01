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НовостиОбщество1 ноября 2022 13:23

Жителей Воронежской области призывают голосовать за своего народного участкового в финале всероссийского конкурса

Максим Стряпчих уже второй раз представляет наш регион
Юрий КОЗЛОВ
Максим Стряпчих.

Максим Стряпчих.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 1 ноября, стартовал финальный этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2022», проводимым МВД России совместно с издательским домом «Комсомольская правда». Жителей Воронежской области приглашают проголосовать за своего земляка Максима Стряпчих. Он уже во второй раз побеждает на региональном этапе конкурса. Впервые Максим Игоревич стал лучшим участковым области в 2017 году.

В органах внутренних дел Максим Стряпчих начал работать 15 лет назад. В службу участковых ОМВД России по Каширскому району его направили в 2012 году по распределению после окончания Воронежского института МВД России.

Сейчас майор Максим Стряпчих обслуживает участок, на котором расположены 3 села: Данково, Старина и Левая Россошь, в которых живет 4 тысячи человек. Максим Игоревич, несмотря на занятость, получил второе высшее образование - в 2020 году окончил Воронежский университет правосудия. Он женат, воспитывает двух дочерей.

Подробная информация о каждом из финалистов конкурса размещена в специальном разделе на нашем сайте.