Об исчезновении иностранных песен сообщили сами горожане. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Зарубежные песни перестали звучать по уличному радио в Воронеже. Об этом сообщили сами горожане. Как пояснили сайту vrn.aif.ru в пресс-службе мэрии, такое изменение в репертуаре связано с предстоящим парадом 6 ноября. После этого зарубежные исполнители снова должны зазвучать по уличному радио столицы Черноземья.

Напомним, 6 ноября в Воронеже состоится реконструкция парада 1941-го. В тот год Воронеж стал одним из трех городов страны, где в 24-ую годовщину Октябрьской революции прошел военный парад войск, несмотря на сложные условия.

Перед началом реконструкции пройдет возложение цветов и венков к Вечному огню. Сам парад продлится в течение часа – с 12.00 до 13.00. Предполагается, что участие в реконструкции примут около 5 тысяч зрителей.