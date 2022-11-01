В Воронежской области с 1 ноября начался осенний призыв

В рамках осеннего призыва в армию отправят около 800 юных жителей Воронежской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 ноября в Воронежской области начался осенний призыв. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

В рамках нынешней призывной компании в армию отправят около 800 юных жителей Воронежской области. Для сравнения: год назад призывников осенью было гораздо больше – примерно 1,2 тысячи. А весной 2022 года российскую армию пополнили 2,8 тысячи наших земляков.

Напомним, 31 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что задание по частичной мобилизации в нашем регионе выполнено. Соответственно повестку в ее рамках уже не имеют права вручать. В то же время губернатор заявил, что никто из тех, кто будет отправлен в войска во время осеннего призыва, в зону боевых действий отправлен не будет.