Стали известны даты и время матчей воронежского «Факела» в Кубке с питерским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов»

Игры на Кубок будут последними для "Факела" в 2022 году. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В РФС утвердили время матчей «Факела» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга и самарскими «Крыльями Советов» на групповом этапе Кубка России.

Встреча пятого тура с питерским «Зенитом» пройдет в Воронеже 16 ноября, начнется она в 18.00. С «Крыльями Советов» «Факел» сыграет в Самаре 27 ноября. Матч начнется в 16.00.

Напомним, «Факел» занимает четвертое место в своей группе «В» Кубка России. Воронежская команда дома и в гостях проиграла московскому «Спартаку» - 0:3 и 1:2. Также в Санкт-Петербурге «Факел» уступил «Зениту» - 0:2. А в Воронеже проиграл «Крыльям Советов» - 0:1. Итог – ноль очков при разности мячей 1:8.

Надо учесть, что «Факел», как, впрочем, и большинство других команд Премьер-лиги, в Кубке выпускает на поле футболистов из ближайшего резерва. Однако он у нашей команды весьма ограниченный по своим возможностям. Очевидно, что «Факел» делает ставку на чемпионат, где пока идет в зоне стыков на 13 месте. В то время, как объективно превосходящий его по всем показателям московский «Локомотив» пока расположился на 14-м.