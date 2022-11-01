В Воронежской области из-за Дня народного единства изменится график работы почтовых отделений

Сельские почтовые отделения могут работать по несколько иному графику, чем городские. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воронежском отделении «Почты России» сообщили об изменении графика работы с 3 по 5 ноября.

3 ноября почтовые отделения по всей Воронежской области закроются на час раньше, чем обычно. 4 ноября будет выходным днем. А 5 ноября – обычным рабочим.

Впрочем, в сельских отделениях график работы может немного отличаться от описанного выше.

Найти на карте ближайшее к вам открытое почтовое отделение или уточнить режим работы можно в мобильном приложении Почты и на сайте pochta.ru

Напомним, 1 ноября стало известно, по какому графику в длинные выходные будут работать МФЦ Воронежской области.