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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:39

В Воронежской области из-за Дня народного единства изменится график работы почтовых отделений

Выходным будет только 4 ноября
Юрий КОЗЛОВ
Сельские почтовые отделения могут работать по несколько иному графику, чем городские.

Сельские почтовые отделения могут работать по несколько иному графику, чем городские.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воронежском отделении «Почты России» сообщили об изменении графика работы с 3 по 5 ноября.

3 ноября почтовые отделения по всей Воронежской области закроются на час раньше, чем обычно. 4 ноября будет выходным днем. А 5 ноября – обычным рабочим.

Впрочем, в сельских отделениях график работы может немного отличаться от описанного выше.

Найти на карте ближайшее к вам открытое почтовое отделение или уточнить режим работы можно в мобильном приложении Почты и на сайте pochta.ru

Напомним, 1 ноября стало известно, по какому графику в длинные выходные будут работать МФЦ Воронежской области.