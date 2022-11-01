Филиалы МФЦ Воронежской области изменят график работы с 3 по 5 ноября

Филиалы МФЦ в райцентрах Воронежской области на длинных выходных будут работать по разным графикам. Фото: Иван МАКЕЕВ

На длинных выходных изменят график работы отделения МФЦ в Воронежской области.

В Воронеже 3 ноября МФЦ закроют на час раньше обычного. Таким образом, они будут работать с 8.00 до 17.00. За исключением СМАРТ-МФЦ № 1. Там рабочий день продлится до 19.00. 4 ноября будет выходным. А 5 ноября сотрудники воронежских МФЦ будут трудиться по графику обычного рабочего дня.

Центры «Мои Документы» в Анне, Нововоронеже, Новохоперске, Павловске, и Семилуках 3 ноября будут работать с 8.00 до 16.00. 4 и 5 ноября – выходные.

У остальных филиалов МФЦ в райцентрах Воронежской области график такой:

3 ноября – с 8.00 до 16.00

4 ноября – выходной

5 ноября – в Боброве, Борисоглебске, Бутурлиновке, Калаче, Лисках, Острогожске, Поворино, Россоши– с 8 до 17 часов, в Новой Усмани - с 8 до 16 часов. Филиалы в райцентрах всех остальных районов не работают.

Более подробный график работы можно узнать по телефону «горячей линии» АУ «МФЦ» 8 (473) 226-99-99 или на сайте mydocuments36.ru