Воронежец создал подпольный интернет-магазин по продаже наркотиков

Мужчину задержали полицейские Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже полицейские задержали создателя подпольного интернет-магазина по продаже наркотиков. Под подозрение попал 37-летний местный житель. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России во вторник, 1 ноября.

Дома у задержанного обнаружили около 2 кг запрещенных веществ: 238 гр. кокаина, около 1 кг амфетамина, около 40 гр. синтетических наркотиков, 143 гр. гашиша и более 700 гр. грибов, содержащих «псилоцин». Кроме того, полицейские изъяли весы, упаковочные материалы, иностранную валюты и мобильный телефон, который мужчина использовал для торговли.

Доступ к интернет-магазину был открыт только через vpn-сервисы. Там же продавец сообщал адреса тайников-закладок. Покупатели перечисляли деньги на счета электронных кошельков, без использования банковских карт.

В отношении воронежца возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Максимально ему грозит 20 лет лишения свободы.