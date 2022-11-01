В Воронежской области образовалось загадочное розовое озеро

Причину образования розового озера выясняют химики и полицейские. Фото с телеграм-канала Эколог36. Фото: Предоставлено "КП"

В Репьевском районе воды стоков на одной из карт бывших полей фильтрации окрасились в розовый цвет. Об этом сообщили в региональном департаменте экологии и природных ресурсов.

Сотрудники департамента после сообщения об этом от жителей села Репьевка выехали на место, где образовалось такое странное озеро со специалистами лаборатории для проведения химического анализа воды. Пробы взяли, об их результатах обещали проинформировать, как только они будут готовы.

Жители села Репьевка обеспокоены таким странным цветом сточных вод. Фото с телеграм-канала Эколог36. Фото: Предоставлено "КП"

О розовом озере сообщили в отдел полиции Репьевского района для того, чтобы стражи порядка провели проверку, чтобы выяснить причину такого окрашивания воды. И узнать, не было оно результатом нарушения закона.