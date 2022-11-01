Более 10,8 тыс. воронежцев заболели ОРВИ за неделю

Заболеваемость снизилась на 6,5% Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За прошедшую неделю в 10,8 тыс. жителей Воронежской области заболели ОРВИ. Среди обратившихся за медицинской помощью 5,7 тыс. – дети в возрасте до 14 лет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора во вторник, 1 ноября.

По данным санитарных врачей, статистка заболеваемости за неделю снизилась на 6,5%. Исследования показывают, что в регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Случаев заболевания гриппом нет.

В ведомстве напомнили, что продолжается прививочная кампания. На данный момент вакцину против гриппа получили 30% населения.