В реконструкции парада в Воронеже примут участие около 5 тыс. зрителей

Парад пройдет у Музея-диорама Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии 80-летия освобождения Воронежа проведут военно-историческую реконструкцию парада 7 ноября 1941 года. Тогда Воронеж стал одним из трех городов страны, где в 24-ую годовщину Октябрьской революции прошел военный парад войск, несмотря на сложные условия. Предполагается, что участие в реконструкции примут около 5 тыс. человек. Об этом сообщили в городской администрации в понедельник, 31 октября.

Мероприятия проведут общественные организации – военно-исторический клуб «За отвагу» и «Пересвет» при поддержке горадминистрации. По городу пройдут пешие колоны участников в форме бойцов стрелковых дивизий, полка НКВД СССР, Добровольческого коммунистического полка, сражавшихся за Воронеж. Кроме того, зрители увидят военную технику.

Перед началом реконструкции пройдет возложение цветов и венков к Вечному огню. Сам парад продлится в течение часа – с 12.00 до 13.00.

Как рассказала вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая, в целях безопасности территорию у Музея-диорамы (Ленинский проспект, 94) огородят турникетами. Зрителей будут пропускать через входные группы с 13 стационарными и одним ручным металлодетекторами. Охранять территорию будут 50 сотрудников ЧОП. На месте организуют дежурство медиков.