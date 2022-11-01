Трое молодых людей погибли в ДТП с грузовиками в Воронежской области

ДТП произошло в Павловском районе Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В ДТП с двумя грузовиками в Павловском районе погибли три человека. Еще двое получили травмы. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в 22.20 понедельника, 31 октября. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115, 18-летний житель Павловска, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил грузовому автомобилю «Даф» с полуприцепом. От удара тягач отбросило в «Ман» с полуприцепом.

Водитель легковушки и его пассажиры, 24-летний мужчина и 21-летняя женщина, погибли на месте до приезда скорой помощи. Травмы получили 18-летние парень и девушка – пассажиры того же авто. Их отвезли в больницу. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.