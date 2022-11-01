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НовостиОбщество1 ноября 2022 7:18

Небо над Воронежем останется закрытым минимум до 9 ноября

Запрет на полеты продлили 42 раз
Мария Щербакова

В очередной раз Росавиация продлила ограничения полетов в Воронежской области. Запрет будет действовать минимум до 9 ноября. Об этом стало известно во вторник, 1 ноября.

Закрытыми остаются также аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, работу аэропортов остановили 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине.