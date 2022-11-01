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НовостиОбщество1 ноября 2022 6:49

Ушел из жизни известный воронежский журналист Александр Саубанов

Замгендиректора газеты «Берег» скончался после продолжительной болезни
Мария Щербакова
Фото: из социальной сети Александра Саубанова

Фото: из социальной сети Александра Саубанова

Фото: Предоставлено

Во вторник, 1 ноября, после продолжительной болезни ушел из жизни известный воронежский журналист, заместитель директора газеты «Берег» Александр Саубанов.

Александр Григорьевич родился 1 февраля 1960 года. Ранее он работал в газетах «Молодой Коммунар», «Воронежский курьер», «Время Воронежа». Он в числе первых был удостоен почетного звания «Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области».

Соболезнования родным и близким Александра Григорьевича выразили губернатор Александр Гусев и мэр Вадим Кстенин.

- Авторский почерк Александра Григорьевича – это не только талантливый текст, но и четкая гражданская позиция – взвешенная, ответственная, дающая почву и для размышлений, и для принятия решений. И это очень важно для всех нас, кто внимательно следил за его творчеством, - отметил Вадим Кстенин.