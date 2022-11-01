Пенсионерку с провалами памяти нашли сотрудники торговой сети в Воронеже

Пенсионерку отвезли в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неизвестная пожилая женщина с провалами в памяти обратилась в «Островок безопасности» в «Пятерочке» днем 26 октября. Пенсионерка с трудом вспомнила свое имя. Она все время молчала и не могла ответить на вопросы сотрудников магазина. Подробности рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» во вторник, 1 ноября.

- Бабушка ничего не могла сказать о себе, как она оказалась в этом магазине, где живет и есть ли у нее родственники, - рассказали в «Лиза Алерт».

Волонтеры обратились в полицию, а ориентировки расклеили по городу и разместили в социальных сетях. Это и помогло найти родственников. Пенсионерку отвезли в больницу, откуда ее забрали родные.

- В очередной раз напоминаем простые, но так часто помогающие не потеряться правила. Если ваши близкие имеют проблемы с памятью, положите во все карманы одежды записки с указанием фамилии, имени и отчества вашего близкого человека, с номерами телефонов родственников и его адресом проживания. Это самый простой способ избежать трагедии, - добавили волонтеры.