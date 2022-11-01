К ремонту воронежского Каменного моста приступят в 2023 году

В 2023 году в Воронеже начнется ремонт Каменного моста. На необходимость привести в порядок одно из знаковых мест города обратил внимание мэр Вадим Кстенин на планерке в горадминистрации в понедельник, 31 октября.

– Просчитайте стоимость необходимых для ремонта Каменного моста работ, чтобы мы запланировали средства в бюджете будущего года. Тогда в следующий строительный сезон можно будет начать приводить любимый воронежцами объект в порядок, – дал указание Вадим Кстенин.

В мэрии отметили, что капремонт моста проводился более 10 лет назад. Во многих местах уже появились дефекты, которые требуют основательных работ. Сказались на состоянии моста и частые ДТП с грузовыми автомобилями.