Воронежцы услышали Миронова и Хабенского в «Ходже Насреддине»

Ходжа Насреддин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ходжа Насреддин со своим ослом и так харизматичны, иначе не стали бы героями восточного фольклора. Но Евгений Миронов и Константин Хабанский придали им особый шарм в спектакле Тимура Бекмамбетова. Постановку Театра Наций, привез в Воронеж фестиваль «Маршак». И пусть зрители слышали только голоса любимых актеров (Миронов озвучил ишака, а Хабенский мудреца), но по достоинству оценили красоту постановки, ставшей лауреатом «Золотой маски»-2022 в номинации «Лучший спектакль в театре кукол». В ней прекрасно все: куклы, юмор, музыка, атмосфера. А ведь это первая работа кинорежиссера в театре кукол.

- Я много лет мечтал рассказать историю этого талантливого и парадоксального персонажа, который все переворачивает с ног на голову. Но поскольку мир и так перевернут, то у Ходжи Насреддина в итоге все оказывается на своих местах. Мы создали образ легендарного трикстера восточной цивилизации, и у нас вышла пьеса о свободе, любви и правах человека, в общем, о проблемах и чаяниях всех времен вплоть до сегодняшнего дня, - сказал о своем спектакле режиссер Тимур Бекмамбетов.

Артист Евгений Шавкунов, который водит куклу Ишака, признался, что очень интересно было работать с легендой кино.

- Это был эксперимент – поставить кукольный спектакль в Театре Наций – и все горели. Еще на репетиции всем было интересно: как Тимур Бекмамбетов будет все это ставить. Он мыслит как режиссер кино, для него важна динамика картинки. А у нас штоковые марионетки – они существуют по своим законам, сложно положить куклу, пойти боком, со всем приходилось экспериментировать, а возможно ли это вообще сделать. Но получилась хорошая коллаборация киношного режиссера с кукольным – Анной Викторовой, что все хорошо срослось, они дополняли друг друга.

Ходжа Насреддин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежских зрителей он покорил: кукольников искупали в овациях.