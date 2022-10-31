Фура декораций и 57 кукол: воронежской детворе показали волшебную сказку о поисках счастья

Синяя птица Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

57 кукол разного формата, целая команда актеров и масштабная декорация. Очень красивый и такой же сложный спектакль привез на Маршакфест Большой театр кукол из Санкт-Петербурга. «Синяя птица» собрала в театре драмы два аншлага.

Действие идет сразу в нескольких плоскостях - чтобы зрители увидели историю о поиске счастья по-настоящему волшебной. Мало того, что сложную конструкцию, которую пришлось везти фурой, монтировали три часа. Так и в остальном огромную роль играет филигранная работа актеров-кукловодов. В спектакле множество разных персонажей - тростевые и разнообразные перчаточные куклы, тантамарески, классические и штоковые марионетки. И именно марионетки - самые сложные. Ведь если от куклы до рук артиста 1,5-2 метра, предугадать движения ее очень трудно, марионетка может повести себя непредсказуемо. Одно микроскопическое, но неверное движение кукловода – и персонаж совершит странные движения.

- Потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к весу куклы и не чувствовать этих двух метров между нами, - признался актер Игорь Ушаков, который водит куклу Тильтиля. – Но все равно бывают форс-мажоры: в родном театре недавно у куклы во время спектакля оторвалась голова, нужно было не растеряться, мгновенно ее положить, чтобы кукла выглядела «живой». В такой момент паника очень страшна: любая потеря самоконтроля могла привести к тому, что нитки бы запутались, и процесс нарушился бы необратимо. У нас всегда под рукой ножницы, чтобы успеть во время обрезать нить...

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сказка о путешествии брата и сестры Тильтиль и Митиль в поисках Синей птицы только на первый взгляд проста. Режиссер Руслан Кудашов признался, что хотел показать в этой истории глубинные смыслы, которыми и славится классика. Спектакль о том, как человеку собственно и стать человеком. И научиться познавать радость в обыденных вещах.

- Мы недостаточно люди, а это большая проблема. Мы во многом не видим и не слышим. Фея недаром в спектакле говорит: люди слепы. Путешествие необходимо, чтобы обрести зрение. По-настоящему увидеть все, что нас окружает, все, что может стать источником радости. Нам необходима эта радость, - отметил Руслан Кудашов. - Спектакль выпускался во время пандемии, тогда большое количество людей пребывало в депрессии, оцепенении - так много нехороших вещей мы узнали. И у этого спектакля в том числе прикладная цель – вытаскивать человека из таких состояний. В другие миры. Небо - везде. И в хлебе радость, и в огне, надо находить приятное в окружающих мелочах, о которых мы в обыденной жизни забываем.