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НовостиЗвезды31 октября 2022 17:24

В «Ночь искусств» воронежские зрители выступят на сцене драмтеатра

Будут читать стихи и петь песни
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 ноября театр драмы имени Кольцова приглашает на «Ночь искусств». В этом году акция пройдет под девизом «Искусство объединяет». В этот раз оно буквально объединит артистов и зрителей. Актеры и студенты института искусств прочитают стихотворения и исполнят музыкальные произведения русских авторов – от Пушкина до поэтов Серебряного века. А отважные зрители получат возможность выйти на сцену и поделиться своими любимыми стихами.

Ведущим музыкально-поэтического вечера выступит худрук театра Владимир Петров.

«Ночь искусств» пройдет на Малой сцене, начало в 20.30, 12+. Вход по предварительной регистрации на сайте драмтеатра.