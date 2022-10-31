В «Ночь искусств» воронежские зрители выступят на сцене драмтеатра

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 ноября театр драмы имени Кольцова приглашает на «Ночь искусств». В этом году акция пройдет под девизом «Искусство объединяет». В этот раз оно буквально объединит артистов и зрителей. Актеры и студенты института искусств прочитают стихотворения и исполнят музыкальные произведения русских авторов – от Пушкина до поэтов Серебряного века. А отважные зрители получат возможность выйти на сцену и поделиться своими любимыми стихами.

Ведущим музыкально-поэтического вечера выступит худрук театра Владимир Петров.

«Ночь искусств» пройдет на Малой сцене, начало в 20.30, 12+. Вход по предварительной регистрации на сайте драмтеатра.