Воронежцев предупредили о гололеде

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Для Воронежской области продлили штормовое предупреждение. Федеральный гидрометцентр внес регион в зону желтой погодной опасности по ветру и гололеду, сообщает прогностическая карта предупреждений для ЦФО.

В частности, до 18 часов 1 ноября в Воронежской области местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. До этого же часа первого ноябрьского дня прогнозируют налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах.

Напомним, в последний день октября в Воронеже выпал первый снег. Госавтоинспекция посоветовала автомобилистам срочно поменять летнюю резину на зимнюю.